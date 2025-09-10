Удар под Доху. Как израильская атака на Катар обнажила лицемерие Запада

Израиль нанес удар по Катару. С момента начала конфликта в Газе, с 7 октября 2023 года, это уже седьмая страна, подвергшаяся бомбардировкам ЦАХАЛ. Между тем ни с одной из них Тель-Авив даже не находится в состоянии войны.

Израильские СМИ традиционно оправдывают действия режима Биньямина Нетаньяху. Объявили, что целью операции, во время которой 15 истребителей сбросили 10 боеприпасов с промежутком в несколько секунд, были приехавшие в Доху на переговоры руководители движения ХАМАС, которых Израиль считает террористами. Но не все представители движения попали под раздачу минувшей ночью: ключевой функционер ХАМАС, Гази Хамед, все еще на свободе где-то за рубежом. Означает ли это, что, обнаружив его, израильское военное командование отдаст приказ бомбить еще одну суверенную страну? Если исходить из логики действий Тель-Авива, ответ напрашивается сам собой. Главные союзники Израиля — американцы — были не в курсе планов провести такую операцию. По крайней мере, если верить официальным заявлениям Дональда Трампа и инсайдам из Белого дома, просочившимся в местную прессу.

Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

«Несмотря на то что ликвидация ХАМАС — достойная цель, удары по Дохе не отвечают интересам ни Израиля, ни Соединенных Штатов», — написал в своей соцсети президент США, отметив, что он «не в восторге», но произошедшее его «не удивило». В то же время Белый дом нападение Израиля на Доху «ошеломило» и вызвало гнев советников Трампа, со ссылкой на американских чиновников сообщил портал Axios. Проще говоря, действия Тель-Авива нанесли серьезный (если не сокрушительный) удар по всей ближневосточной политике США. Удар под дых, если хотите. Или, лучше сказать, удар под Доху. Отныне никто из арабских союзников Вашингтона не сможет чувствовать себя в безопасности, осознавая, что США не только не имеют достаточного влияния на Израиль, чтобы предостеречь его от таких опрометчивых шагов, но и в принципе оказались в классической ситуации, когда хвост виляет собакой.

Что же Европа, спросите вы? Осудила неспровоцированную агрессию Израиля против мирной страны? Ввела первый пакет санкций против израильского режима и тут же села за формирование второго? Заморозила все израильские активы в своих банках? А заодно потребовала закенселить израильскую культуру и исключить из всех международных соревнований израильских спортсменов?

Да не боже мой. Мало того, что европейцы не сделали ничего из вышесказанного — интересно, а почему? — они вообще никак не отреагировали на действия Тель-Авива. Полный игнор, тишина, ноль эмоций, зеро. Ах, ну да, «это же другое».

Фото: Chen Junqing/XinHua / www.globallookpress.com

Надо понимать разницу между защитой Россией национальных интересов, которых, по мнению Европы, у нас просто нет и быть не может, и той «гуманитарной» резней, которую Израиль устроил в секторе Газа. Израилю, выступившему с открытой агрессией против буквально всех соседей (кто-то еще остался не охваченным, Египет? Ну, тогда мы летим к вам) позволено все. России и всем тем, кого коллективный Запад априори записал во враги, — ничего. Так было и так, увы, будет. Потому не стоит удивляться, что в глазах Европы Израиль значительно «равнее» других. Нужно просто действовать так — системно и постоянно, — чтобы никто в ЕС не смел повышать голос на Москву.