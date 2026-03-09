Украину возмутило участие России в Венецианской Биеннале

Украина выразила недовольство участием России в Венецианской Биеннале. Против этого высказались глава МИД страны Андрей Сибиги и министр культуры Татьяна Бережная, сообщило издание «Страна.ua»

«Украина выразила протест всемирной художественной выставке в Венеции из-за допуска россиян к участию», — отметили в сообщении.

Биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября, Россия планирует представить проект «Дерево укоренено в небе». Итальянское министерство культуры заявило, что решение о возобновлении участия России в выставке принимало руководство Венецианской Биеннале. Сибига и Бережная призвали из пересмотреть решение.

Россия не участвовала в выставке с 2022 года. В 2026 году президент Биеналле Пьетранджело Буттафуоко решил пригласить людей из разных зон конфликтов, чтобы вместо политических деклараций услышать «другую точку зрения».

В прошлом году главный приз Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм американского режиссера Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат».