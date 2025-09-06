«Искусство необязательно должно говорить о политике, чтобы быть политическим. Сочувствие и связь между нами — это первый шаг к решению проблем, с которыми мы сталкиваемся», — сказал режиссер.

Картина рассказывает о непростых отношениях родителей и их взрослых детей. В фильме сыграли Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.

Россия и страны Глобального Юга хотят предложить свою альтернативу Голливуду. Главный принцип — отказ от навязанных голливудских квот гендерного, этнического и прочего разнообразия.