Фильм режиссера Джима Джармуша признали лучшим на Венецианском кинофестивале
Главный приз Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм американского режиссера Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат». Церемонию вручения кинонаград транслировал YouTube-канал биеннале.
«Искусство необязательно должно говорить о политике, чтобы быть политическим. Сочувствие и связь между нами — это первый шаг к решению проблем, с которыми мы сталкиваемся», — сказал режиссер.
Картина рассказывает о непростых отношениях родителей и их взрослых детей. В фильме сыграли Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс и Шарлотта Рэмплинг.
