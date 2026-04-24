Украинская сторона ведет террористическую деятельность как в Европе, так и на других континентах, в том числе в Африке, где эти действия, вероятно, будут нарастать. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Киевский режим потребляет оружие для ведения террористической деятельности как на территории Европейского континента, так теперь и на других континентах. К сожалению, деятельность террористическая станет еще более масштабной на территории Африки», — сказала она.

Ранее посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Украина готовила новые теракты на Крымском мосту. Кроме того, киевский режим рассматривал преступления на железнодорожной инфраструктуре и других потенциально опасных объектах. Он отметил, что ФСБ провела ряд задержаний в рамках контртеррористической деятельности.