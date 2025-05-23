Власти Украины надеялись, что поддержка от Европы и США будет вечной, но американский лидер Дональд Трамп высказался против этого. Об этом во время выступления на конференции «Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Они рассчитывали, что поддержка Запада, включая США, будет вечной, им вечно будут все позволять, но президент Трамп проявил иное понимание ситуации», — сказал он.

Министр напомнил, что глава Белого дома неоднократно говорил о том, что эти боевые действия принадлежат не ему, а бывшему президенту США Джо Байдену, и на данный момент у страны нет национальных интересов на Украине.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что после беседы с президентом России Владимиром Путиным у Трампа появилось два пути урегулирования конфликта на Украине — либо выйти из переговорного процесса, либо принять требования российской стороны.