МИД опроверг сообщения о возможных обменах территориями с Украиной

В российском МИД прокомментировали идею возможного обмена территориями с Украиной по итогам саммита на Аляске. Замглавы департамента информации и печати ведомства Алексей Фадеев напомнил о Конституции, сообщил «Коммерсант».
«Территориальное устройство России закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано», — заявил он.
Фадеев добавил, что цели российской делегации в переговорах на Аляске продиктованы исключительно национальными интересами.
Ранее стало известно точное место встречи российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Главы государств проведут саммит на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже.
Число самозанятых в Подмосковье приблизилось к миллиону
Подмосковные волейболистки выиграли две бронзовые медали на первенстве России
Лекции о самореализации провели для молодежи в Королеве
Почти 2 тысячи жителей Подмосковья посетили лекции по вопросам ЖКХ с января
Завод упаковки из гофрокартона построят в ОЭЗ «Максимиха» в Домодедове
Власти рассказали о повреждениях в результате атаки дронов на Ростов-на-Дону
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте