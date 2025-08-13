МИД опроверг сообщения о возможных обменах территориями с Украиной

В российском МИД прокомментировали идею возможного обмена территориями с Украиной по итогам саммита на Аляске. Замглавы департамента информации и печати ведомства Алексей Фадеев напомнил о Конституции, сообщил «Коммерсант» .

«Территориальное устройство России закреплено в Конституции нашей страны. Этим все сказано», — заявил он.

Фадеев добавил, что цели российской делегации в переговорах на Аляске продиктованы исключительно национальными интересами.

Ранее стало известно точное место встречи российского президента Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Главы государств проведут саммит на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже.