Дэвис: ухудшение позиций Украины на фронте отразится на переговорах с Россией

Ухудшение позиций ВСУ на фронте и внутренние проблемы украинских властей могут отразиться на результатах переговоров с Россией. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Все цифры, вся динамика будут продолжать становиться все хуже и хуже для украинской стороны. <…> Россияне всегда готовы к переговорам и их условия неизменны», — сказал он.

По словам Дэвиса, российские власти всегда открыты к диалогу, но киевскому режиму выгодно саботировать мирные инициативы России и затягивать процесс мирного урегулирования. Причем такую тактику они будут демонстрировать и дальше.

Эксперт заявил, что сейчас у Соединенных Штатов должна быть цель сохранить хорошие отношения с Россией, а также уговорить украинские власти начать с ней немедленный диалог.

Ранее глава МИД страны Андрей Сибига заявил, что Украина планирует завершить конфликт с Россией до конца 2025 года.