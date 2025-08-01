МИД: Украина планирует завершить конфликт с Россией в 2025 году

Украина планирует завершить вооруженный конфликт с Россией до конца текущего года. Об этом глава МИД страны Андрей Сибига заявил в интервью финскому изданию Yle.

По словам министра, Россия якобы имитирует мирные переговоры для того, чтобы иметь тактическое преимущество. Сибига поддержал намерения президента США Дональда Трампа ввести санкции против РФ и стран, торгующих с ней. По мнению украинского чиновника, такие меры могут приблизить мир.

«Санкции должны быть разрушительными для российской экономики, препятствуя торговле с третьими странами», — сказал глава украинского МИД .

Президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко напомнил, что озвученные в 2024 году условия России по урегулированию конфликта остались неизменными. Он напомнил, что основной целью осталось искоренение причин кризиса на Украине.