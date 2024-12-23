Украину предупредили о возможной мести Словакии

Юшков: Словакия заблокирует Киеву военную помощь из ЕС за отказ в транзите газа

Словакия заблокирует Украине поставки европейской военной помощи в 2025 году, если она остановит транзит российского газа. Об этом агентству Ura.ru рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

Он напомнил, что словацкий премьер Роберт Фицо сейчас находится с рабочим визитом в Москве, где он уже встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Его поездка связана с отказом Киева продлить транзит российского газа через Украину после 31 декабря 2024 года.

Эксперт отметил, что у Братиславы имеются рычаги воздействия на Киев, так как она может блокировать военную помощь для него.

«Если транзит реально остановится, Словакия будет отвечать Киеву, например, остановкой поставок электроэнергии, нефтепродуктов или помощи Украине. Словакия и Венгрия в отместку могут просто не проголосовать за продление санкций против России», — пояснил эксперт.

Юшков добавил, что такие действия Фицо даже не будут выглядеть как поддержка России и виноватыми останутся именно украинцы.

Ранее министр энергетики Катара Саад аль-Кааби пригрозил европейцам прекращением газовых поставок в ответ на штрафы против компании QatarEnergy.