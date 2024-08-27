Украину предупредили о самой тяжелой зиме в истории

Галущенко: зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории Украины

Ближайшая зима рискует стать для Украины самой тяжелой в истории страны. Об этом газете Politico сообщил министр энергетики республики Герман Галущенко.

По его словам, Украине после повреждений энергообъектов для покрытия возникшего дефицита потребуется значительный импорт электроэнергии из ЕС.

«Конечно, мы пытаемся отремонтировать все объекты, которые можно отремонтировать. Мы пытаемся воссоздать мощности для дополнительной генерации в системе», — сказал Галущенко.

Чиновник на прошлой неделе также отмечал, что предстоящая зима будет для страны гораздо тяжелее, чем предыдущая. Он отмечал, что властям необходимо обеспечить защиту воздушного пространства полученными от западных стран системами ПВО, а параллельно восстановить поврежденные энергетические объекты.

В ночь на 27 августа стало известно, что мощные взрывы прогремели в Киеве и Хмельницкой области Украины.