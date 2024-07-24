Украину обвинили в попытках сорвать планы России в Африке

Le Point: Украина пытается сорвать планы России в Африке

Фото: Unsplash

Украина пытается сорвать планы России на территории Африки. Об этом сообщило французское издание Le Point.

«В последние месяцы Украина активизирует африканское направление своей дипломатии за счет открытия новых посольств», — написали авторы материала.

Они напомнили, что многие африканские страны отказались выступить против российской стороны после начала специальной операции на Украине. Посол государства в Сенегале Юрий Пивоваров пожаловался, что дипломатов разочаровало «отсутствие смелости» у ряда стран, которых Украина считала союзниками.

Сейчас украинские власти пытаются нарастить свое влияние в Африке. До конца 2024 года Украина собирается открыть в региона 20 посольств. В условиях конфликта страна намерена лоббировать свои интересы в важном для России регионе, заключили журналисты.

Африканские страны поддерживают РФ за благие дела для народа, сообщил ранее геополитический обозреватель Джо Мхланга.

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