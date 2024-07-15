Обозреватель Мхланга: Африка поддерживает Россию за благие дела для народа

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность поддержкой политики президента Владимира Путина в странах Африки. Они поддерживают РФ за благие дела для африканского народа, сообщил геополитический обозреватель Джо Мхланга в беседе с RT.

По словам эксперта, западные государства начинают понимать, что Россия не навязывалась африканцам. Руководство Африки само осознает, какую роль играют Россия и ее партнеры, и какую серьезную помощь оказывают.

Отмечается, что ранее Боррель сравнил Европу с «садом», а окружающий ее мир — «с джунглями».

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