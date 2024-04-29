Украину не пригласят в НАТО в следующие несколько лет | 360°

Мир 29 апреля 2024, 23:54 Украину не пригласят в НАТО в следующие несколько лет Белый дом заявил, что Украину не позовут в НАТО в следующие несколько лет РИА «Новости»

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Украину не примут в НАТО в следующие несколько лет. Об этом на семинаре в Атлантическом совете* заявил специальный помощник американского лидера, старший директор по стратегическому планированию в Совете нацбезопасности Белого дома Томас Райт.

По его словам, принятие страны в альянс — это очень сложный аспект. Сейчас Украина в разгаре конфликта и ее положение — непрочное. Союзники будут помогать ей укреплять оборону и безопасность в течение нескольких лет, чтобы когда настанет момент вступления в блок, украинская сторона была более устойчивой.

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Как отметила постпред США при НАТО Джулианн Смит, главу Украины Владимира Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО в Вашингтоне, однако его страна не получит приглашения в альянс на мероприятии. При этом тема конфликта будет ключевой на встрече, 32 лидера стран блока поприветствуют украинского президента и «сомкнут с ним руки».

* Признан нежелательной в России организацией