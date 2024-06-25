Не до того. Пушков объяснил, почему Макрон решил не отправлять войска на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон передумал отправлять войска на Украину, по-видимому, из-за проблем в собственной стране. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Макрон дал задний ход: в ближайшее время, заявил он, Франция не отправит войска на Украину. Оно и понятно: Макрону сейчас не до войск. Его движение проигрывает выборы», — пояснил он.

Сенатор добавил, что на выборах впервые может победить «Национальное объединение» Марин ле Пен, а в этом случае премьер-министр Франции Габриэль Атталь уйдет с поста, а Макрону предстоит «война с собственным новым правительством».

О том, что пока не планирует отправлять войска на Украину, лидер Франции заявил 24 июня, напомнили «Известия». Эммануэль Макрон также признался в желании продолжить прервавшийся в последние месяцы диалог с президентом России Владимиром Путиным. По мнению Макрона, стороны могут обсудить самые разные темы.