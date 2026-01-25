Украину назвали в Европе бездонной ямой, в которую может провалиться весь континент
Die Weltwoche: на Западе стали понимать, что конфликт на Украине ведет к краху
В Евросоюзе и Соединенных Штатах начали осознавать тот факт, что поддержка президента Украины Владимира Зеленского может очень дорого стоить Западу. Об этом сообщила швейцарская газета Die Weltwoche.
Она обратила внимание, что Белый дом давно устал от однообразных появлений Зеленского в гражданской одежде и его хрипловатого голоса.
«Америка под руководством [президента Дональда] Трампа решила умыть руки. В США это называется „сократить потери и уйти“ — если ты терпишь только убытки, уходи прочь», — отметило издание.
К аналогичному выводу начали приходить и в Европе. В странах Евросоюза Украину теперь считают бездонной ямой и «трясиной коррупции», в которою уходят миллиарды евро.
«Европа больше не может позволить себе Зеленского и войну. Они ведут континент к краху», — подчеркнул автор статьи.
Ранее на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен набросились с критикой из-за ее позиции по отношению к украинскому руководству. Несмотря на коррупционный скандал, председатель комиссии продолжает выгораживать Зеленского.