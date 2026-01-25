Die Weltwoche: на Западе стали понимать, что конфликт на Украине ведет к краху

В Евросоюзе и Соединенных Штатах начали осознавать тот факт, что поддержка президента Украины Владимира Зеленского может очень дорого стоить Западу. Об этом сообщила швейцарская газета Die Weltwoche .

Она обратила внимание, что Белый дом давно устал от однообразных появлений Зеленского в гражданской одежде и его хрипловатого голоса.

«Америка под руководством [президента Дональда] Трампа решила умыть руки. В США это называется „сократить потери и уйти“ — если ты терпишь только убытки, уходи прочь», — отметило издание.

К аналогичному выводу начали приходить и в Европе. В странах Евросоюза Украину теперь считают бездонной ямой и «трясиной коррупции», в которою уходят миллиарды евро.

«Европа больше не может позволить себе Зеленского и войну. Они ведут континент к краху», — подчеркнул автор статьи.

Ранее на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен набросились с критикой из-за ее позиции по отношению к украинскому руководству. Несмотря на коррупционный скандал, председатель комиссии продолжает выгораживать Зеленского.