Скандал с Зеленским ударил по репутации фон дер Ляйен

На главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен обрушился шквал критики в связи с коррупционным скандалом на Украине. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung .

Председателя ЕК обвинили в покрывательстве президента Украины Владимира Зеленского.

«Пока ЕС готовит новый многомиллиардный пакет помощи Украине, на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен усиливается политическое давление из-за коррупционного скандала», — отметило издание.

Главу комиссии осудили за снисходительное отношение к правительству республики, а также за попытки обелить Зеленского. Многих на Западе разозлило, что фон дер Ляйен не планирует привлечь украинского президента к ответственности, несмотря на огромные суммы денег, фигурировавшие в деле.

Ранее Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе раскритиковал страны Европы за бездействие. Фон дер Ляйен в ответ напомнила, что ЕС отправил Украине 193 миллиарда евро помощи.