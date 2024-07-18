Украинцы возглавили рейтинг иностранных осужденных в Польше

Количество иностранцев, отбывающих наказание в польских тюрьмах, с 2020 года выросло вдвое. По национальности среди них с большим отрывом лидируют украинцы. Об этом сообщила местная газета Rzeczpospolita .

По ее данным, если в 2020 году в Польше сидели в тюрьмах 1267 иностранных заключенных, то сейчас их уже 2407. Чаще всего они попадают за решетку за дорожно-транспортные происшествия, преступления против общественного порядка, такие как грабежи или драки, и убийства.

Украинцев среди иностранных заключенных больше всего — 1261 человек. На втором месте грузины (330), третье заняли белорусы (146). Также в польских тюрьмах отбывают наказание по одному осужденному из Руанды, Сенегала, Палестины, Иордании, Марокко и Финляндии.

Однако газета не считает граждан Украины серьезной проблемой для польского общества и больше опасается выходцев из Грузии.

В конце мая двое украинских подростков погибли в ДТП в Польше, пытаясь уйти от преследования полиции.