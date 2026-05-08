Данко: украинцы скупают в Монако квартиры за €500 млн и яхты за €700 млн

Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко рассказал журналистам, что украинцы скупают в Монако элитную недвижимость и круизные яхты. Об этом сообщил ТАСС .

Председатель входящей в правящую правительственную коалицию Словацкой национальной партии отметил, что поддерживает оказание гуманитарной помощи украинцам, но отказывается наблюдать за тем, как самая дорогая недвижимость в Монако и самые крупные яхты находятся в собственности граждан Украины. Такие покупки, по его словам, совершали родственники украинских госслужащих.

«Ни у кого, кроме как у граждан Украины, вы не увидите приобретение квартиры за 500 миллионов евро или круизной яхты за 700 миллионов евро», — подчеркнул он.

Данко заявил журналистам, что его партия выступает против приема Украины в Евросоюз. Пока не завершится украинский конфликт не стоит вести переговоры на тему европейской интеграции этой страны.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что утилизация рядовых украинцев на фронте неплохо конвертируется в сотни миллионов долларов, недвижимость и яхты для лидеров киевского режима и их родственников. Так он оценил покупку супруги главы Минобороны Украины Михаила Федорова, ставшей владелицей яхты стоимостью 26 миллионов евро.