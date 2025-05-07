Украинцы и их европейские спонсоры попытались сорвать концерт «Хора Турецкого» в зале Генассамблеи ООН. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он отметил, что праздничное мероприятие прошло с аншлагом. По словам Полянского, на концерт пришло столько народу, что не всем хватило мест в зале, вмещающем 1800 человек.

«И это несмотря на активные попытки сорвать концерт, предпринятые украинцами и их европейскими спонсорами! Буквально накануне, отчаявшись помешать нам, украинцы распространили в ООН ноту, призывающую не посещать наш концерт», — написал дипломат.

Выступление «Хора Турецкого» состоялось в понедельник, 5 мая. В здании Генассамблеи ООН прозвучали песни военных лет. Зал стоя слушал «Бухенвальдский набат» и «День Победы».