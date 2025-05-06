«Хор Турецкого» исполнил советские военные песни в Генассамблее ООН

«Хор Турецкого» спел «День Победы» в ООН, ему стоя подпевали сотни зрителей

«Хор Турецкого» и арт-группа SOPRANO исполнили в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке песни военных лет. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Концерт, ставший частью международного проекта «Песни Победы», приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие собрало несколько сотен человек.

«Бухенвальдский набат» и «День Победы» зал слушал стоя. В стенах Генассамблеи ООН также прозвучали песни «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Журавли» и «Смуглянка».

Концерт объедини ветеранов, высокопоставленных дипломатов разных стран и сотрудников секретариата всемирной организации.

Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, победа во Второй мировой войне была общей.

«Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников. Мы помним и ценим вклад каждого», — подчеркнул дипломат.

По словам основателя коллектива Михаила Турецкого, в этом году не все участники «хора» смогли получить визы в США.

Ранее в Москве выступил хор Сретенского монастыря. На концерте исполнили лучшие песни фронтовых лет.