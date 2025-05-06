«Хор Турецкого» исполнил советские военные песни в Генассамблее ООН
«Хор Турецкого» спел «День Победы» в ООН, ему стоя подпевали сотни зрителей
«Хор Турецкого» и арт-группа SOPRANO исполнили в зале Генассамблеи ООН в Нью-Йорке песни военных лет. Об этом сообщило РИА «Новости».
Концерт, ставший частью международного проекта «Песни Победы», приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие собрало несколько сотен человек.
«Бухенвальдский набат» и «День Победы» зал слушал стоя. В стенах Генассамблеи ООН также прозвучали песни «Катюша», «Темная ночь», «Синий платочек», «Журавли» и «Смуглянка».
Концерт объедини ветеранов, высокопоставленных дипломатов разных стран и сотрудников секретариата всемирной организации.
Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, победа во Второй мировой войне была общей.
«Россия никогда не принижала значение Второго фронта и помощи союзников. Мы помним и ценим вклад каждого», — подчеркнул дипломат.
По словам основателя коллектива Михаила Турецкого, в этом году не все участники «хора» смогли получить визы в США.
Ранее в Москве выступил хор Сретенского монастыря. На концерте исполнили лучшие песни фронтовых лет.