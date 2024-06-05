Украинцам заплатят за доносы на уклонистов и дезертиров

Военная полиция Украины заплатит за доносы на уклонистов и дезертиров

Внесенный в украинскую Раду законопроект о военной полиции предусматривает вознаграждение за доносы на уклонистов и дезертиров. Об этом в интервью ТСН заявила адвокат Катерина Онищенко, которая занимается делами мобилизованных.

Она подчеркнула, что новый документ даст военной полиции широкие права и позволит сотрудникам заходить в дома и квартиры нарушителей без предупреждения. После принятия законопроекта поправки внесут в административный и уголовный кодексы Украины.

Адвокат указала, что в основной статье говорится, что сотрудники ведомства получат право разыскивать именно военнообязанных, то есть дезертиров, которые нарушили присягу и подпали под уголовное дело. Но поправки в административный кодекс дадут военной полиции право также искать уклонистов, которых объявили в розыск после отказа постановки на учет.

Еще одна статья предусматривает сотрудничество военной полиции с гражданами на договорных началах с материальным и моральным вознаграждением.

«Речь идет о том, что хотят поощрять гражданских предоставлять информацию в отношении правонарушителя, дезертира и так далее», — пояснила Онищенко.

Государственная пограничная служба Украины объявила, что имеющие двойное гражданство или вид на жительство в других странах военнообязанные не смогут покинуть страну. Такие меры власти приняли в рамках ужесточения закона о мобилизации.