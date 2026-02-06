Двое украинцев устроили драку с сотрудниками пассажирского поезда в Германии. Об этом написало немецкое издание Bild .

ЧП произошло 4 февраля в поезде на станции Брюгге. Кондуктор попытался проверить билеты у двух граждан Украины. Один из них стал проявлять агрессию, а его более молодой спутник плюнул в лицо сотруднику железной дороги. Кондуктор позвал на помощь машиниста, между ними и украинцами произошла драка.

Сотрудники железной дороги получили незначительные травмы. Состав поезда эвакуировали для разбирательства. Полиция заявила, что выяснить обстоятельства произошедшего помогут записи с камер наблюдения. В отношении украинцев составили протокол.

Президент Украины Владимир Зеленский унижает украинцев, спуская на тормозах беспредел, который творят военкомы ТЦК. Женщины на коленях умоляют не забирать их сыновей, а он «пинает их ногами».