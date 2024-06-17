Певица Адель выступила в Лас-Вегасе в платье от Дома моды Юдашкина

Певица Адель вышла на сцену в Лас-Вегасе в платье от Юдашкина

Дом моды Валентина Юдашкина потратил два месяца на дизайн и пошив платья для британской певицы Адель, в котором она появилась на концерте в Лос-Анджелесе. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщили «Известия» .

Собеседники журналистов подчеркнули, наряд исполнительницы — полностью ручная работа. По заказу стилиста певицы наряд изготовили в черном цвете, а за основу взяли образы из последней коллекции, которые показали на Неделе моды в Дубае.

«Для Адель мы внесли некоторые изменения в модель и создали новое платье для певицы», — пояснили в пресс-службе модного дома.

После изготовления наряда его отправили в США, где находилась команда исполнительницы.

Российский модельер, народный художник и заслуженный деятель искусств Валентин Юдашкин умер в возрасте 59 лет в мае прошлого года. Последние годы жизни он боролся с серьезным заболеванием.

В конце прошлой недели на могиле Юдашкина на Троекуровском кладбище Москвы открыли памятник. Его автором стал народный художник России Андрей Ковальчук. В ходе общения с журналистами он рассказал, что с модельером познакомился в начале 80-х годов, когда они вместе служили в армии.