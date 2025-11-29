Украинцы чаще других иностранцев обращались за убежищем в России

ТАСС: в 2025 году более 2 тысяч украинцев попросили у России убежища

В 2025 году убежище в России запросили иностранцы из 24 недружественных государств. Больше всего заявок оставили украинцы, сообщил ТАСС .

По данным агентства, с января по сентябрь 2025 года за убежищем обратились 2762 гражданина из недружественных стран. От украинцев поступило 2527 заявок, из Германии — 93, из Латвии — 36.

Также просьбы предоставить убежище приходили от граждан Литвы, США, Эстонии, Канады, Венгрии, Италии и Польши. Всего за девять месяцев Россия получила от иностранцев 6 640 запросов об убежище.

По сравнению с прошлым годом число заявок изменилось незначительно. ЗА аналогичный период 2024 года заявления об убежище подали 3 084 гражданина 25 недружественных стран.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил рост числа переездов иностранцев в Россию. По его словам, на конец октября 2025 года в российские службы поступило 2275 заявлений. Чаще всего в Россию уезжают из Германии, Латвии, Франции, Италии.