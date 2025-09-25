Президент США Дональд Трамп ввел украинцев в заблуждение, когда допустил, что Украина не только сможет выйти к старым границам, но даже пойти дальше. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X .

Он иронично заметил, что теперь Украина планирует не только вернуть утраченные территории, вернувшись к границам 1991 года. И задался вопросом, не собирается ли Киев пойти еще дальше и снова вторгнуться в Россию.

«Я не уверен, что смешнее: это заявление или тот факт, что лгуны-украинцы действительно в это верят?» — написал он.

В США и Великобритании уже раскрыли истинный смысл слов американского лидера о старых границах Украины.

Британцы отметили, что для президента Владимира Зеленского это, по сути, плохая новость, так как Трамп решил сбросить поддержку Киева на Европу и НАТО. В Белом доме уточнили, что американский лидер просто попытался надавить на Москву, чтобы ускорить переговорный процесс.