«Плохая новость». В Британии раскрыли смысл слов Трампа о старых границах Украины
Telegraph: Трамп планирует сбросить поддержку Украины на Европу и НАТО
Заявление президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть утраченные территории могут оказаться плохой новостью для украинского лидера Владимира Зеленского. Не стоит их буквально воспринимать, сообщила британская газета The Daily Telegraph.
Издание отметило, что на первый взгляд слова американского лидера могут посчитать «ошеломляющим разворотом», но реальность может оказаться иной. Нужно смотреть дальше заголовков.
В статье назвали заявление Трампа «уроком правильной подачи информации». И предупредили, что все это может грозить проблемами Зеленскому.
«Вместо того, чтобы обещать Украине новую поддержку или активизировать действия в отношении России, Трамп, похоже, передает инициативу в руки Европы и НАТО», — говорится в публикации.
Глава Белого дома не говорил ни о дополнительной поддержке Киева, ни об усилении давления на Москву. Единственным его обязательством остается продажа оружия союзникам.
Издание предположило, что президент США просто устал пытаться урегулировать украинский конфликт и решил от него отстраниться. Вероятно, с «Трампа уже хватит».
Ранее Зеленский признался, что его удивили слова Трампа о возможном возвращении Украины к границам 2022 года.