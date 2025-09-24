«Плохая новость». В Британии раскрыли смысл слов Трампа о старых границах Украины

Заявление президента США Дональда Трампа о возможности Украины вернуть утраченные территории могут оказаться плохой новостью для украинского лидера Владимира Зеленского. Не стоит их буквально воспринимать, сообщила британская газета The Daily Telegraph .

Издание отметило, что на первый взгляд слова американского лидера могут посчитать «ошеломляющим разворотом», но реальность может оказаться иной. Нужно смотреть дальше заголовков.

В статье назвали заявление Трампа «уроком правильной подачи информации». И предупредили, что все это может грозить проблемами Зеленскому.

«Вместо того, чтобы обещать Украине новую поддержку или активизировать действия в отношении России, Трамп, похоже, передает инициативу в руки Европы и НАТО», — говорится в публикации.

Глава Белого дома не говорил ни о дополнительной поддержке Киева, ни об усилении давления на Москву. Единственным его обязательством остается продажа оружия союзникам.

Издание предположило, что президент США просто устал пытаться урегулировать украинский конфликт и решил от него отстраниться. Вероятно, с «Трампа уже хватит».

Ранее Зеленский признался, что его удивили слова Трампа о возможном возвращении Украины к границам 2022 года.