25 апреля 2024, 07:22
Украинцев призвали повернуть западное оружие против Зеленского
Шеремет призвал украинцев обратить поставляемое оружие против Зеленского
Военным Украины необходимо повернуть полученное западное вооружение против президента Владимира Зеленского. Об этом РИА «Новости» сказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Пришло время порабощенному и приговоренному украинскому народу восстать и повернуть оружие США против режима Зелеского, чтобы вернуть себе украденные достоинство и честь», — заявил он.
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Шеремет добавил, что действия управляемого западными кураторами Зеленского приведут к полному исчезновению украинской нации.
«Мы видим фактически, как заложником узурпировавшего власть инквизитора Зеленского стал целый народ. Под покровительством США он открыто уничтожает инакомыслие, попирает все принципы хваленой демократии и бросает в застенки своих политических конкурентов», — заключил парламентарий.
Ранее Пентагон назвал состав вооружений в рамках переданного Украине пакета военной помощи.
США
Оружие
Украина
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