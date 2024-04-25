Мир 25 апреля 2024, 07:22 Украинцев призвали повернуть западное оружие против Зеленского Шеремет призвал украинцев обратить поставляемое оружие против Зеленского РИА «Новости»

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Военным Украины необходимо повернуть полученное западное вооружение против президента Владимира Зеленского. Об этом РИА «Новости» сказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Пришло время порабощенному и приговоренному украинскому народу восстать и повернуть оружие США против режима Зелеского, чтобы вернуть себе украденные достоинство и честь», — заявил он.

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Шеремет добавил, что действия управляемого западными кураторами Зеленского приведут к полному исчезновению украинской нации.

«Мы видим фактически, как заложником узурпировавшего власть инквизитора Зеленского стал целый народ. Под покровительством США он открыто уничтожает инакомыслие, попирает все принципы хваленой демократии и бросает в застенки своих политических конкурентов», — заключил парламентарий.

Ранее Пентагон назвал состав вооружений в рамках переданного Украине пакета военной помощи.