Украинца с радиоглушителем задержали в аэропорту Варшавы

Правоохранители задержали в аэропорту Варшавы 23-летнего украинца с глушителем радиочастот. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita .

Молодой мужчина привлек внимание сотрудников правоохранительных органов, поскольку часами сидел в кафе воздушной гавани.

«При досмотре у него нашли устройство, предназначенное для глушения радиоволн и работающее в частотных диапазонах, зарезервированных для связи и воздушной навигации», — указали в материале.

К делу подключилась прокуратура района Варшава-Охота. Украинца поместили под арест.

