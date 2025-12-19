Сына посла Украины заподозрили в жестоком убийстве в Вене

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук заявила, что ее сына подозревают в убийстве 21-летнего сына вице-мэра Харькова в Вене. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

Илащук призвала общественность в вопросе задержания сына опираться только на официальные данные и не политизировать ситуацию. По словам посла, связывать процессуальный статус сына с ее дипломатической службой некорректно.

Сына заммэра Харькова Сергея Кузьмина Даниила убили в Вене из-за 200 тысяч долларов. Преступники заманили украинца в подземный гараж отеля Sofitel, где стали жестоко пытать.

Не выдержав избиений, Кузьмин передал мучителям код от двух криптокошельков. Затем его отвезли в удаленный район Донауштадт, где подожгли прямо в машине. В тот момент молодой человек был еще живой.

Полиция Вены смогла быстро выследить преступников по записям камер наблюдения. Подозреваемых задержали на Украине, им предъявили обвинение.