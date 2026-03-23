Украинца на Бали доставили в полицию по жалобе туриста

Полиция Бали задержала украинца за опасную езду на мотоцикле с шумным выхлопом

Украинец в индонезийском округе Бодунг развлекался шумной ездой на мотоцикле с модифицированным глушителем. После жалобы туриста из Аргентины его задержали за нарушение общественного порядка, сообщило РИА «Новости» .

О шумных мотоциклистах правоохранителям сообщил аргентинец, который остановился в районе Тибубененг. По его словам, они гоняли на байках по дороге к пляжу Чемаги.

Полицейские провели рейд и поймали двух человек на мотоциклах с модифицированными глушителями, в том числе 24-летнего украинца. Гонщиков доставили в отдел, а технику изъяли.

«Они действительно совершали действия, нарушающие общественный порядок и покой местных жителей», — сказал журналистам начальник полиции полиции Менгви Компол Анак Агунг Геде Рай Дармаяса.

