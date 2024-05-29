Украинца арестовали в Польше за попытку завербовать местного жителя

В Польше задержали украинца за попытку завербовать поляка для разведки

Фото: Unsplash

Польские правоохранители арестовали украинца за попытку вербовки местного жителя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Гражданина Украины обвинили в провокационной деятельности. Также 26-летнего мужчину подозревают в работе на иностранную разведку.

«Прокурор предъявил гражданину Украины обвинения в <…> попытке посредством интернет-мессенджера сподвигнуть гражданина Польши к деятельности в пользу иностранной разведки против Польши», — уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, украинец пытался раздобыть информацию и снимки пересекающих польско-украинскую границу военных автомобилей, перевозивших помощь Киеву. Взамен мужчина предлагал 15 тысяч евро. Суд арестовал его на три месяца.

Недавно Жительницу города Ровеньки в ЛНР заподозрили в сборе данных о российской армии. Силовики задержали ее.

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