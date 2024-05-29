Украинца арестовали в Польше за попытку завербовать местного жителя

В Польше задержали украинца за попытку завербовать поляка для разведки

Польские правоохранители арестовали украинца за попытку вербовки местного жителя. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Гражданина Украины обвинили в провокационной деятельности. Также 26-летнего мужчину подозревают в работе на иностранную разведку.

«Прокурор предъявил гражданину Украины обвинения в <…> попытке посредством интернет-мессенджера сподвигнуть гражданина Польши к деятельности в пользу иностранной разведки против Польши», — уточнили в прокуратуре.

По данным ведомства, украинец пытался раздобыть информацию и снимки пересекающих польско-украинскую границу военных автомобилей, перевозивших помощь Киеву. Взамен мужчина предлагал 15 тысяч евро. Суд арестовал его на три месяца.

Недавно Жительницу города Ровеньки в ЛНР заподозрили в сборе данных о российской армии. Силовики задержали ее.