Украинскую пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку России | 360°

Мир 09 мая 2024, 16:27 Украинскую пенсионерку приговорили к пяти годам тюрьмы за поддержку России Суд на Украине отправил пенсионерку на пять лет в тюрьму за публикации о России РИА «Новости»

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Суд в Закарпатской области Украины признал виновной 64-летнюю пенсионерку в поддержке России. Ее приговорили к пяти годам лишения свободы. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По данным журналистов, женщина размещала публикации в социальной сети «Одноклассники». Следственные органы на слушаниях заявили, что пенсионерка публично оправдывала действия российских военнослужащих на Украине, распространяла дезинформацию о ходе конфликта. Кроме того, она призывала к поддержке России.

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Подсудимая не признала свою вину, заявив, что ее слова вырвали из контекста. Это первый случай на Украине, когда за посты в интернете приговорили на столь длительный срок.

Ранее на Украине произошел скандал с участием телеведущей Татьяны Мосейчук. Она заявила, что из-за ужесточения мобилизации СБУ постучит в каждый дом. Украинцы напомнили ей о сыне, который уклоняется от службы, находясь в Германии.