Неизвестный открыл огонь из пистолета в сторону украинского военного Михаила Маймана в регионе Заандам на западе Нидерландов. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Инсайдер».

В боевика попали три пули, он находится в больнице в тяжелом состоянии. По информации издания Noordhollands Dagblad, рядом с местом нападения правоохранители обнаружили стакан с кислотой, пистолет с глушителем и гильзы. Нападавший скрылся, его ищет полиция. Для розыска правоохранители задействовали вертолет.

«Пострадавший доставлен в больницу для дальнейшего лечения. Полиция опрашивает свидетелей. Насколько нам известно, арестов пока не производилось», — отметило издание.

Предварительно, из пистолета стрелял светлокожий мужчина в черной кепке, черной рубашке и коричневых шортах. После стрельбы он поехал на велосипеде в сторону улицы доктора Шолтенстраата.

Майман является создателем украинской добровольческой группировки. Структура появилась в 2022 году, в состав ВСУ ее официально не включали.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил об уходе украинских боевиков с позиций в селе Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике. По его словам, командование перебросило одно из подразделений в район Колодезей.