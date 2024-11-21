Великобритания внесла в санкционный список украинского миллиардера Дмитрия Фирташа и его жену Ладу. Об этом сообщила пресс-служба британского Минфина.

В стране сочли Фирташа причастным к нескольким коррупционным эпизодам, в частности, присвоению имущества газотранспортной сети Украины и подкупу государственных лиц для получения лицензий на добычу ископаемых.

Жене предпринимателя вменяют получение финансовой выгоды из незаконной деятельности Фирташа. Судя по приведенным на сайте Минфина данным, Лада Фирташ проживает в Лондоне, а Дмитрий — в Вене.

Санкции предполагаю запрет на въезд на территорию Великобритании, а также заморозку активов супругов.

Ранее геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен назвал режим Владимира Зеленского коррумпированным.