Украинского банкира нашли мертвым в Милане под окнами квартиры

Под окнами жилого дома в Милане обнаружили труп украинского банкира Александра Адарича. Об этом сообщила газета Corriere della Sera .

По предварительным данным, Адарич приехал в Милан 23 января, чтобы заключить некое соглашение. Его тело нашли под окнами квартиры. Она находится на пятом этаже, числится как арендованное жилье для туристических целей и записана на чужое имя, хотя в документы вклеена фотография погибшего.

В полиции предположили, что 54-летнего украинского бизнесмена убили. Не исключено, что он был уже мертв, когда труп выбросили на улицу. Судя по камерам видеонаблюдения, из здания сразу после происшествия вышли минимум двое неизвестных. Консьерж рассказал, что видел человека, говорившего на английском. Он спустился во двор, спросил, что произошло, и ушел.

Среди документов с фотографией Адарича правоохранители обнаружили несколько удостоверений личности, оформленных на разные имена и с указанием других гражданств.

Александр Адарич, судя по открытым данным, работал начальником кредитного управления донецкого отделения «Приватбанка», был в правлении «УкрСиббанка» и владел Евробанком, который объявили банкротом в 2016 году. Ему также принадлежал Фидобанк, ранее носивший название «СЕБ Банк».

Издание Il Giorno приписало украинцу связь с барселонским фондом Fondazione Casa Ucraina. Журналисты заявили, что Адарич также работал в люксембургской риелторской компании Alfaro Real Estate на руководящей должности.

В середине января на Кипре нашли тело, предположительно, экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера. Он пропал в районе Лимассола 7 января.