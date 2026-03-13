Украинского банкира Адарича в Италии задушил его сын

Сын бывшего украинского банкира Александра Адарича Игорь убил отца, а потом выбросил его тело из окна отеля в Милане. Об этом сообщила местная газета Corriere della Sera.

По информации издания, Адарич был уже мертв, когда в конце января упал с четвертого этажа гостиницы на улице Нерино. На такое развитие событий указали следы на шее 54-летнего мужчины.

«Вскрытие тела жертвы подтвердило это», — говорится в публикации

Задушившего отца 33-летнего Игоря Адарича задержали в Барселоне 27 февраля. Сейчас правоохранители разыскивают его вероятных подельников.

Ранее стало известно, что экс-банкир прибыл в Милан 23 января, чтобы заключить некое соглашение. Среди его следователи нашли несколько удостоверений личности, оформленных на разные имена.