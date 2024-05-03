Украинским чиновникам не удалось связаться с руководством Telegram | 360°

Мир 03 мая 2024, 09:36 Украинским чиновникам не удалось связаться с руководством Telegram Коваль: Украина не установила контакт с администрацией мессенджера Telegram РИА «Новости»

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Украинские власти пытались наладить официальный контакт с администрацией мессенджера Telegram, но им не удалось этого сделать. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил первый заместитель главы нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль.

Чиновник отметил, что украинские власти не могут оштрафовать того, с кем они не смогли даже связаться.

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«Нужно понимать, кто это, а мы знаем только один адрес в Дубае, где якобы расположена штаб-квартира Telegram, и все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешные», — пожаловался Коваль.

По его словам, современные технологии дают пользователям возможность обходить блокировку мессенджера. Чиновник добавил, что первым шагом для запрета сервиса может стать «решение о запрете официальной коммуникации Telegram», не требующее изменений в законодательстве.

«Тогда все оборонные каналы должны понемногу перемещаться в другие мессенджеры», — заключил Коваль.

Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщил, что Telegram разблокировал государственные чат-боты. По информации издания «Страна.ua», они принадлежат ГУИ и СБУ и собирают информацию для нанесения ударов.