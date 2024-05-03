Украинским чиновникам не удалось связаться с руководством Telegram | 360°

03 мая 2024, 09:36
Украинским чиновникам не удалось связаться с руководством Telegram
Коваль: Украина не установила контакт с администрацией мессенджера Telegram
Украинские власти пытались наладить официальный контакт с администрацией мессенджера Telegram, но им не удалось этого сделать. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил первый заместитель главы нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль.
Чиновник отметил, что украинские власти не могут оштрафовать того, с кем они не смогли даже связаться.
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«Нужно понимать, кто это, а мы знаем только один адрес в Дубае, где якобы расположена штаб-квартира Telegram, и все наши попытки установить официальные контакты с Telegram пока безуспешные», — пожаловался Коваль.
По его словам, современные технологии дают пользователям возможность обходить блокировку мессенджера. Чиновник добавил, что первым шагом для запрета сервиса может стать «решение о запрете официальной коммуникации Telegram», не требующее изменений в законодательстве.
«Тогда все оборонные каналы должны понемногу перемещаться в другие мессенджеры», — заключил Коваль.
Ранее Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины сообщил, что Telegram разблокировал государственные чат-боты. По информации издания «Страна.ua», они принадлежат ГУИ и СБУ и собирают информацию для нанесения ударов.
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