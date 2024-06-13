Украинским беженцам осталась неделя, чтобы встать на воинский учет

«Страна.ua»: украинским беженцам нужно встать на воинский учет до 17 июня

Уехавшие за границу украинские военнообязанные мужчины должны встать на воинский учет до 17 июня 2024 года. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Эту процедуру они должны пройти менее чем за неделю.

Тех, кто снялся с воинского учета перед отъездом, «ждут» в посольствах или консульствах Украины. Для остальных «предусмотрено право» вернуться на родину. По мнению журналистов издания, желающих будет немного.

Причиной этого требования стало постановление кабинета министров Украины. Согласно документу, военнообязанные украинцы обязаны встать на воинский учет в течение 30 дней после вступления в силу постановления от 16 мая.

Ранее украинские власти приняли закон об усилении мобилизации, мужчинам от 18 до 60 лет запретили выезд из страны.