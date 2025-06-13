Украинский след заметили в атаке Израиля на Иран

Макгрегор: после атак Израиля и Украины в США возможны теракты

Соединенным Штатам нужно приготовиться к террористическим атакам на свои военные базы и инфраструктуру после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Такое мнение в Х выразил бывший полковник американской армии США Дуглас Макгрегор.

Макгрегор напомнил, что военный эксперт Дэн Макадамс из Института Рона Пола обратил внимание на поразительное сходство между израильским использованием беспилотников внутри Ирана и украинской атакой на аэродромы внутри России.

По мнению бывшего полковника, «июнь оказался для Ирана Перл-Харбором» и теперь Тегеран «отреагирует так же, как мы отреагировали в 1942 году, когда нас застали врасплох».

Конфликт между израильской и иранской сторонами, считает Макгрегор, теперь охватит весь регион. Экс-военный обвинил и администрацию Трампа, и самого президента США в работе на Израиль.