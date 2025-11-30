Украинский самолет вывез американскую военную технику из Израиля

Накануне в израильский аэропорт Бен-Гурион из Объединенных Арабских Эмиратов прибыл украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124. Там его загрузили военными грузовиками и оборудованием из США. Об этом сообщил Kan со ссылкой на данные о полете.

После Израиля самолет вернулся в ОАЭ, сделав короткую остановку в Грузии. Самолет с бортовым номером ADB355F перевозил американские военные грузовики Oshkosh и значительное количество военного оборудования.

В начале украинского конфликта Израиль неоднократно заявлял, что не будет поставлять Украине оружие. Отказ объяснялся риском исчерпания собственных запасов и «множеством оперативных соображений».

В 2023 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил опасения, что переданное Украине вооружение может попасть в руки Ирана.

Oshkosh — это американская компания, специализирующаяся на производстве специализированных автомобилей. В ее ассортименте — военная техника, пожарные машины и транспортные средства различных классов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США рассматривают возможность непубличного участия Катара и Турции в реализации мирного плана по Украине. Журналисты выяснили, что ближневосточные государства оказали значительное влияние на прекращение боевых действий в секторе Газа. Поэтому за основу рамочного соглашения взяли договор между Израилем и ХАМАС.