США столкнулись с рекордным числом угроз безопасности

Глава ФБР Рэй пожаловался на рекордное число угроз для США

Rod Lamkey/Keystone Press Agency
Фото: Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соединенные Штаты одновременно столкнулись с рекордным количеством угроз безопасности. Такое заявление сделал глава ФБР Кристофер Рэй в интервью Associated Press.

«Мне действительно трудно вспомнить период в моей карьере, когда так много различных видов угроз для США возникали», — подчеркнул правоохранитель.

Его обеспокоило сочетание такого числа трудностей, с которыми сталкиваются женщины и мужчины в правоохранительных органах в целом. ФБР нужна помощь частного сектора для расследования и отражения кибератак, связанных с попытками повлиять на президентские выборы, заявил Рэй.

Он указал на наличие внешних угроз, связанных с применением искусственного интеллекта.

Американская разведка заподозрила Иран в кибератаках на штабы кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис. Иранские хакеры якобы собирались получить доступ к данным о людях, причастных к предвыборным кампаниям.

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