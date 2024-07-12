Украинский дипломат подала в отставку после скандала с мужем

Украинский дипломат Джапарова подала в отставку после бегства мужа

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова подала заявление об отставке после громкого скандала, связанного с бегством за границу ее мужа Геннадия Боголюбова. Об этом она сообщила в Facebook*.

«Я приняла для себя решение не оставаться в системе МИД», — написала она.

Заявление Джапарова направила на имя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Боголюбов смог выехать из страны по поддельным документам. Одной из причин его отъезда назвали дело Приватбанка. Бизнесмен может находиться в Австрии. Пограничника, который помог Боголюбову выехать за рубеж, арестовали.

Ранее суд России заочно арестовал Джапарову. Против женщины возбудили уголовное дело о нарушении территориальной целостности России.

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