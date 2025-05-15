Украинский беспилотник сбили в Венгрии
Magyar Hirlap: средства ПВО Венгрии нейтрализовали дрон ВСУ
Венгерские системы противовоздушной обороны ликвидировали дрон ВСУ около границы с Украиной. Об этом сообщила газета Magyar Hirlap.
Руководство страны не исключает, что украинские спецслужбы могли использовать дрон для разведки. Официальные заявления со стороны венгерских властей не публиковались.
По информации издания, случай с беспилотником является частью многомесячной войны секретных служб Украины и Венгрии.
По данным Telex, БПЛА уничтожили в районе города Токай.
Ранее между Украиной и Венгрией разгорелся шпионский скандал. Представители СБУ сообщили о раскрытии венгерской разведывательной сети, собирающей данные о военной сфере.
Власти европейской страны опровергли обвинения в свой адрес. Позже по подозрению в шпионаже спецслужбы Венгрии задержали в центре Будапешта бывшего украинского дипломата.