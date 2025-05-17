Украинских абитуриентов обязали предъявлять военный билет при поступлении в вузы

С 2025 года юноши на Украине, достигшие 17 лет, обязаны предоставлять военный билет при поступлении в вузы и колледжи. Об этом сообщило издание «Освіта.ua».
«Абитуриенты мужского пола, которым исполнилось 17 лет, при поступлении в учреждения высшего или профессионального предвысшего образования должны предоставить приемной комиссии военно-учетный документ», — уточнили в сообщении.
Без этого документа абитуриента не зачислят. Новое требование ввело министерство образования.
Ранее МИФИ стал лауреатом премии сообщества «Лига вузов». Это крупнейшее российское объединение в сфере развития высшего технического образования, в состав которого входят свыше 40 университетов.
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