С 2025 года юноши на Украине, достигшие 17 лет, обязаны предоставлять военный билет при поступлении в вузы и колледжи. Об этом сообщило издание «Освіта.ua» .

«Абитуриенты мужского пола, которым исполнилось 17 лет, при поступлении в учреждения высшего или профессионального предвысшего образования должны предоставить приемной комиссии военно-учетный документ», — уточнили в сообщении.

Без этого документа абитуриента не зачислят. Новое требование ввело министерство образования.

Ранее МИФИ стал лауреатом премии сообщества «Лига вузов». Это крупнейшее российское объединение в сфере развития высшего технического образования, в состав которого входят свыше 40 университетов.