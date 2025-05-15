МИФИ получил награду за вовлечение молодежи в науку

Национальный исследовательский ядерный институт МИФИ стал лауреатом премии сообщества «Лига вузов». Это крупнейшее российское объединение в сфере развития высшего технического образования, в состав которого входят свыше 40 университетов.

По итогам учебного года на премию номинировали 55 вузов, но победителями стали только пять. Жюри отметило учебно-научную лабораторию, работы в сфере инновационного инжиниринга и 3D-печати, молодежное научное сообщество вуза, образовательные программы в нефтегазовой сфере, а также инновационный стартап по производству мембран для извлечения лития из подземных вод на месторождениях.

«Наша экосистема „Лига вузов“ способствует появлению важнейших образовательных и научных инициатив, которые необходимы для технологического прогресса страны и укрепления кадрового потенциала компании», — заявил ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

В Москве с вузами активно сотрудничает Московский нефтеперерабатывающий завод, который охотно приглашает студентов на практику, знакомя их с производственным процессом и передовыми технологиями, а лучших приглашая на работу.