Украинские военкомы начали взламывать квартиры в Херсоне | 360°

Мир 17 мая 2024, 08:14 Украинские военкомы начали взламывать квартиры в Херсоне Подполье: военкомы взламывают квартиры жителей Херсона в поисках призывников РИА «Новости»

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Военкомы, которых прислали из Одессы и Киева, начали взламывать квартиры жителей Херсона в поисках потенциальных призывников. Об этом РИА «Новости» рассказал командир подполья «Херсонское сопротивление» с позывным Град.

«Большая часть их (военкомов — прим. ред.) приехала из Одессы и Киева. В основном русскоязычные. Передвигаются на микроавтобусах с одесскими и киевскими номерами», — отметил он.

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В основном военкомы работают по адресам. Они опрашивают людей, в том числе взламывают квартиры и силой выводят оттуда потенциальных призывников, добавил Град.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов недавно заявил, что власти Украины планируют глобальную мобилизацию. По его словам, она начнется с 17-18 мая в Константиновке, Славянске, Павлограде, Запорожье и Харькове.