Украинские танки Т-84 «Оплот» появились на границе Таиланда с Камбоджей. Об этом сообщило издание Defence Blog со ссылкой на местные СМИ.
По данным источника, королевская армия Таиланда использовала бронетехнику во время штурма камбоджийских позиций. Военные обозреватели подтвердили применение танков в приграничном районе.
Королевская армия Таиланда приобрела 49 таких машин еще в 2011 году. Техника оставалась на вооружении, но в боевых действиях еще не участвовала.
Ранее командование второго военного округа сухопутных войск Таиланда сообщило, что тайские военные нанесли авиаудар по Камбодже в ответ на атаку системами залпового огня. Сейчас Таиланд закрыл все пункты пропуска на границе с Камбоджей.
Украинские Т-84 заметили в боевых действиях на тайско-камбоджийской границе
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