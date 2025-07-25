Украинские Т-84 заметили в боевых действиях на тайско-камбоджийской границе

Украинские танки Т-84 «Оплот» появились на границе Таиланда с Камбоджей. Об этом сообщило издание Defence Blog со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, королевская армия Таиланда использовала бронетехнику во время штурма камбоджийских позиций. Военные обозреватели подтвердили применение танков в приграничном районе.

Королевская армия Таиланда приобрела 49 таких машин еще в 2011 году. Техника оставалась на вооружении, но в боевых действиях еще не участвовала.

Ранее командование второго военного округа сухопутных войск Таиланда сообщило, что тайские военные нанесли авиаудар по Камбодже в ответ на атаку системами залпового огня. Сейчас Таиланд закрыл все пункты пропуска на границе с Камбоджей.