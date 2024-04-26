Спецоперация 26 апреля 2024, 05:42 Российские военные уже освободили 98% территорий ЛНР от ВСУ Марочко заявил, что в ЛНР осталось освободить 2-3% территорий от ВСУ РИА «Новости»

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Луганская Народная Республика будет полностью освобождена после зачистки от украинских боевиков только 2-3% ее территорий. Об этом Ura.ru рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в республике значительно меньше оккупированной территории, чем в той же Донецкой Народной Республике и других новых регионах России. При этом Марочко объяснил, что ВСУ цепляются за эту местность не из-за каких-то населенных пунктов, которые практически уже обезлюдели.

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«Это нужно больше в политическом плане, поскольку там есть так называемая военно-гражданская администрация Луганской области, которая получает финансирование и пилит средства, выделяемые международными и гуманитарными организациями. То есть это в принципе очень выгодно», — рассказал он.

Если говорить о России, то с военной точки зрения наступление на этих направление пока нецелесообразно, так как есть более важные задачи, уточнил эксперт.

В заключение Марочко добавил, что российские военные сейчас сдерживают фронт, чтобы не допустить прорыва линии обороны. Они сконцентрировались на стратегически более важных направлениях. Кроме того, эксперт предрек активизацию боевых действий на середину-конец мая и начало июня, причем со стороны не только ВС РФ, но и ВСУ.

Ранее Марочко сообщил, что украинские боевики использовали химические боеприпасы в районе Сватово, Кременной и Лисичанска.