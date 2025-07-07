Спецслужбы Украины проникли в европейское диппредставительство для разжигания кризисов. Об этом сообщила турецкая газета Aydınlık со ссылкой на секретную записку СБУ.

Журналисты раскрыли три документа, свидетельствующих об усилении агентурных позиций украинской разведки в Стамбуле, Анкаре и Измире.

«Четвертый и последний документ свидетельствует о том, что Украина организовала техническую операцию по проникновению в одно из европейских дипломатических представительств в Николаеве», — отметили авторы материала.

По их данным, в этом представительстве идет борьба СБУ с другими спецслужбами. Целью проникновения украинских шпионов в дипмиссию ЕС назвали разжигание кризисов.

Ранее турецкие журналисты обвини Украину в сокрытии сбоя в работе реактора Южно-Украинской АЭС.