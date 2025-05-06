Украинские флаги начнут снимать с улиц Британии

В Великобритании партия Reform UK решила запретить вывешивать на зданиях подконтрольных ей местных советов любые иностранные флаги, в том числе украинские. Об этом сообщили в аккаунте партии в соцсети X.

«Подконтрольные Reform UK местные советы будут вывешивать только „Юнион Джек“, флаг Святого Георгия и флаги графств», — уточнили в партии.

По словам ее председателя Зиа Юсуфа, «никакие другие флаги» не будут вывешивать на зданиях советов или внутри. Новые правила будут действовать для балконов, приемных стоек и стен в залах заседаний.

Сейчас партия Reform UK активно набирает популярность среди британцев. Она уже выиграла на региональных выборах.

После начала конфликта в 2022 году флаги Украины стали вывешивать в Великобритании над многими правительственными и местными административными зданиями.

Ранее украинский флаг сняли со здания мэрии в польском городе Бяла-Подляска. Его передали в ближайшее консульство Украины.